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Муниципалитеты Власть и политика

Конкурс для кандидатов в мэры Самары продлится до середины декабря

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом стало известно накануне, 10 ноября, на очередном заседании самарской городской думы.

Депутаты рассмотрели вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность мэра в связи с тем, что пятилетний срок полномочий нынешней главы Самары Елены Лапушкиной истекает в декабре 2022 г.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава Самары глава города избирается думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Конкурс по отбору кандидатур проводится в соответствии с положением "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара", утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596", — отмечается в сообщении.

Прием документов от кандидатов начнется в понедельник, 14 ноября, и продлится до 14 декабря 2022 г. включительно. Документы принимаются в рабочие дни (пн-пт) с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30, по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105.

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