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Растениеводство АПК и пищепром

Директор "ГринФаб": "Спрос на микрозелень растет"

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес по выращиванию микрозелени в последние годы стал мейнстримом, а сити-фермы растут, как грибы. О нюансах такого вида предпринимательства в интервью "Волга Ньюс" рассказал Сергей Ветров, руководитель компании "ГринФаб", являющейся резидентом технопарка "Жигулевская долина" и поставляющей микрозелень в торговые сети и рестораны Самарской области. Расскажите о вашей компании.

Фото: фото предоставлено спикером

- Расскажите о вашей компании.

- На сегодня наши производственные мощности первой очереди позволяют выращивать микрозелень, салаты, пряные травы и съедобные цветы — 500 кг в месяц, при посевной  площади порядка 100 кв. м. Выращиваем более 100 тыс. растений ежемесячно. Всего более 30 видов микрозелени, листовой зелени, пряных трав и съедобных цветов, проростков.

В 2021 году мы запустили новый продукт — растительные масла холодного отжима, фасуемые в аэрозольные баллоны под брендом "Другое масло".

Мы постоянно работаем над расширением ассортимента.

- Как реализуете продукцию?

- Развиваем два направления продаж: ритейл — розничные сети, магазины и HoReCa — рестораны Самарской области. 60% продаж приходится на ритейл и 40% — рестораны.

Продукцию под торговой маркой "Другая зелень" можно приобрести в федеральных сетевых магазинах в ПФО — "Лента", "Магнит", региональных сетевых магазинах "Миндаль", "Гулливер" и фермерских магазинах Самарской области. Ведем переговоры по поставкам нашей продукции с другими федеральными и региональными торговыми сетями.

Одна из стратегических задач — донести до людей информацию о пользе микрозелени и в целом растительной пищи, чтобы данная продукция всегда присутствовала на столе в каждом доме. Мы активно участвуем в акциях для детей сирот "Единство", мастер- классах для домохозяек и гастроужинах с участием известных шеф-поваров России.

- Польза микрозелени очевидна, но каковы перспективы рынка?

- Растительные продукты имеют различные потенциальные преимущества для здоровья, их потребление в мире растет со скоростью 5-10% в год. Кроме того, многие мировые организации здравоохранения рекомендовали увеличить потребление растительной пищи для улучшения состояния здоровья и профилактики хронических заболеваний.

Но зелень — сезонный продукт, ее продажи в торговых сетях в период с мая по октябрь падают. Вместе с тем возрастает потребность в секторе HoReCa. Мы надеемся, что в ближайшее время салаты и зелень перейдут из категории продуктов сезонного потребления в разряд товаров повседневного спроса и спрос на них будет увеличиваться.

По данным экспертов, с учетом ввода новых запланированных мощностей производство салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно. В ближайшие 10 лет производство салатов, выращенных на вертикальных сити-фермах, будет ежегодно расти на 35%, а к 2030 г. составит 20 тыс. тонн.

Доля органической зелени на российском рынке салатов увеличится за это время до 10%. Кроме того, к 2030 г. российский рынок органической продукции может увеличиться в четыре раза, до 40 млрд рублей.

- Как повлияло на рынок начало СВО? Ведь это не самый востребованный продукт.

- После 24 февраля изменились внешнеэкономические обстоятельства, и мы столкнулись с ростом цены на упаковочные материалы, расходники и семена. Рост составил от 30% до 70% по некоторым позициям. Возникли незначительные трудности в логистике, пришлось оперативно перестраивать свои внутренние технологические процессы.

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Также мы наблюдали незначительное снижение спроса на микрозелень, зеленые салаты, пряные травы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в течении месяца спрос восстановился и даже начал расти. За истекший период 2022 года рост составил примерно 20% в секторе HoReCa.

Говорить о том что микрозелень и зелень не самый востребованный продукт я бы не стал. Все больше и больше людей начинают вдумчиво и рационально относиться к своему здоровью, пересматривая продовольственную корзину.

Одной конкретной проблемой питания, требующей внимания, является минеральное недоедание, от которого страдают более двух третей населения мира, проживающего в странах с любым экономическим статусом. Согласно исследованиям департамента биологических наук Университет штата Айдахо (США) пищевая ценность микрозелени, например, брокколи в 1,7 раза выше, чем у зрелого овоща. И человеку достаточно съесть 50 гр микрозелени, чтобы получить такое же количество витаминов, минералов как при употреблении примерно 90 гр зрелого овоща.

- Насколько технологически сложно производство?

- Если ответить кратко — не просто! Производство представляет собой вертикальные фермы в помещениях, оборудованных управляемыми климатическими системами, системами водоснабжения и водоотведения, системой автоматизации, управления светом, питательными растворами. Необходимо холодильное, весовое оборудование, оборудование для упаковки готовой продукции и т. п. Так как ферма вертикальная, важна не столько площадь, сколько высота. И тут требуется дополнительное подъемное оборудование. Конечно, важно соблюдение требований к организации пищевого производства.

Но организация "железа", это не есть успех. Важны технологические карты, в которых прописаны параметры по климату, питательным веществам, освещению, времени и норме посева семян. Растения очень капризны. Они реагируют на малейшее отклонение от нужной температуры воздуха.

Важны и посевные качества семенного материала. С каждой новой партией, прежде чем запустить ее в производство, проходишь весь жизненный цикл с культурой. Если вписывается в технологическую карту — запускаешь в производство. Если есть отклонения — создаешь дубликат технологической карты и запускаешь в производство.

Учитывая эти факторы всегда ищешь баланс между размером помещения и ресурсными возможностями — сколько ты готов вложить в производство. Минимальная площадь для организации промышленной вертикальной фермы 300 кв. м (включая основные и вспомогательные помещения), с высотой потолков 4 метра и объемом инвестиций от трех миллионов рублей. Это при условии, что есть помещение, отвечающее вышеописанным требованиями, а монтаж оборудования осуществляется своими силами. В среднем объем инвестиции начинается от 10 миллионов рублей.

- Где можно разместить такое производство?

- Вертикальные фермы принципиально отличаются от традиционных тем, что растения выращиваются внутри помещений в искусственных условиях. Фермы можно устанавливать где угодно: в городах, пустынях, под землей, на воде, в магазинах, аэропортах и жилых домах.

Фермы, как правило, располагают в перепрофилированных торговых, складских, легкопромышленных помещениях и даже метро. Существуют фермы контейнерного типа, для этого используют морские контейнеры.

В настоящее время в рамках улучшения инвестиционной привлекательности регионов реализуются программы по созданию государственных и частных индустриальных парков и технопарков, в которых сегодня малым и средним производственным и инновационным компаниям доступно размещение такого производства. Эти территории обладают массой преимуществ, которые позволяют сразу запустить производство или организовать научно-исследовательскую деятельность, не отрываясь на поиски подходящего помещения или оборудования. Наш проект с 2018 года базируется в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

- Насколько выращивание микрозелени зависит от импорта — семена, оборудование?

- Для организации вертикальной фермы преимущественно используются материалы и комплектующею отечественного производства, собственные разработки. При организации данного проекта именно это было для нас ключевым условием.

Однако мы столкнулись с тем, что при производстве материалов и комплектующих отечественные производители используют импортные составляющие. К примеру, не могли три месяца купить перекись водорода. У крупного производителя в связи с нарушением логистических цепочек (поставки велись из-за рубежа) не оказалось нужного  компонента для производства.

Схожая ситуация с фитосветильниками, большая часть элементов которых состоит из импортных комплектующих. Раньше фитосветильники мы собирали самостоятельно, но последнее время на рынке появились довольно неплохие образцы и по хорошей цене.

Конечно, большую часть семенного материала приходится приобретать за границей. Пробовали работать с отечественными производителями. Но к сожалению, качество семенного материала не отвечает нашим требованиям по всхожести, чистоте и т. п. Очень надеемся, что в ближайшие 5 лет ситуация изменится в лучшую сторону.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- Планы — развиваться, обеспечить присутствие нашей продукции в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Ашан", "Азбука вкуса" и других.

Два месяца назад запустили первую очередь линии по выращиванию салатов. Пока отрабатываем технологию, а далее запуск второй и третей очереди.

Постоянно работаем над расширением ассортимента пряных трав и сопутствующего продукта.
Находимся в поиске инвесторов для строительства вертикальных ферм по нашим технологиям в других регионах.

Работаем по линейке оборудования для автоматизации некоторых процессов. Разрабатываем линейку модулей по выращиванию зелени в домашних условиях, ресторанах и т. п.

Есть еще ряд направлений, где можно применить полученные знания и опыт по выращиванию растений в условиях городской среды, но пока присматриваемся, изучаем рынок, технологию.

Гид потребителя

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