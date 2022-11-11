Жители Поволжья могут приобрести в Зеленый день квартиры со скидкой более чем в 50 ЖК

В Зеленый день клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики — партнеры Домклик из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей предложат скидки до 5%. Жилье с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 50 жилых комплексах Поволжья.

Также в эти дни можно заранее забронировать квартиру на Домклик, тем самым получить возможность снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант.

Другой способ получить скидку по ставке — на сайте Домклик в разделе "Купить" — "Новостройки" выбрать квартиру со специальным значком "Зеленый день". Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть "Забронировать" или "Показать телефон" и позвонить по нему.

"В настоящее время в Поволжье в сегменте ипотечных кредитов с господдержкой лидером, как и год назад, остается льготная программа "Господдержка 2020", за 9 месяцев этого года по ней выдано почти 18 млрд рублей. Популярность активно набирает ипотечная программа "Семейная ипотека", в текущем году объем выдачи увеличился в 2,3 раза и достиг почти 11,8 млрд рублей. Востребованность программы "Семейная ипотека" увеличилась после распространения ее действия на семьи с одним ребенком.

В "Зеленый день" у клиентов Сбера появится дополнительная возможность приобрести жилье на комфортных условиях: снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка и получить скидку на покупку квартиры в одном из ЖК, участвующих в акции", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Удобная авторизация по единой учетной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей. Все предложения Зеленого дня — на сайте акции.