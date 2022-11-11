На ЦТП Тольяттинских тепловых сетей появилось красочное граффити

На объекте Тольяттинских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" появилось граффити. Увидеть арт-объект можно на центральном тепловом пункте (ЦТП) по адресу Автозаводское шоссе, 43а.
За вдохновением энергетики обратились к легендам Жигулевских гор. И темой для иллюстрации стал сказ "Иван да Груня". Любовь безродного Ивана Молодцова и девушки Груни из села Усолье ярко зажглась и трагически оборвалась во времена вольницы Степана Разина. Впоследствии в их честь назвали Молодецкий курган и Девью гору на Самарской Луке.
Художниками проекта выступили Андрей ЧЖНС и Денис Вертиго.
"В этом году наше предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. В честь этого праздника мы решили украсить один из теплосетевых объектов в Центральном районе. Уверен, что наше граффити порадует всех жителей Тольятти и напомнит им про богатую и самобытную историю края", — отметил технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.
В планах компании продолжить создание арт-объектов с героями легенд и преданий Жигулей.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа