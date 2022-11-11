Приходи на "Зеленый": в свой день рождения Сбер приготовил подарки

Выиграть миллион или получить 100 тысяч бонусов СберСпасибо, оформить страховку со скидкой или взять кредит на льготных условиях — все это становится возможным один раз в году — в рамках "Зеленого дня". 11 и 12 ноября Сбер отмечает свой день рождения и дарит новые возможности своим клиентам.

В этом году банк отмечает 181-ю годовщину со дня создания — все эти годы Сбер помогает людям решать повседневные финансовые задачи. А раз в году, в "Зелёный день", пользоваться услугами банка становится особенно приятно. Ведь по сложившейся традиции Сбер празднует именины вместе со своими клиентами, предлагая им целую россыпь возможностей: скидки, интересные условия по своим продуктам, а также предложения от партнёров.

О том, какие преимущества получают клиенты банка в "Зеленый день", на пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Так, 11 и 12 ноября будет разыграно три приза по 1 миллиону бонусов СберСпасибо. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее тысячи рублей в SberPay QR, SberPay-оплата-онлайн или SberPay-биометрия.

Кроме того, повышенные бонусы от стоимости покупки будут начисляться у партнёров банка в период акции: в СберМегаМаркете, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаниях партнерах Сбера. Кстати, пользователи СберПрайм+ смогут увеличить получаемые в этот период бонусы за покупки в сервисах подписки. Также за открытие дебетовой или кредитной СберКарты 11 и 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн-покупки у партнёров, совершённые вплоть до 31 декабря этого года.

По одному из самых популярных банковских продуктов — потребительскому кредиту — специально в "Зеленый день" ставка на первый месяц будет снижена, если оформить его на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей. Также будет доступно и другое новшество — кэшбэк от кредитов — для подписчиков СберПрайм+.

На пресс-конференции также отметили, что новым клиентам, оформившим кредитную карту с 10 по 12 ноября, будет установлена сниженная ставка до 31 декабря.

При этом Сбер не забыл и о депозитах — в "Зеленый день" при открытии вклада банк предлагает повышенную ставку для подписчиков СберПрайм+.

Есть программы Сбера и по другим сервисам — например, в "Зелёный день" клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги. Также в эти дни можно заранее забронировать квартиру на Домклик, тем самым получить возможность снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант.

Также в рамках акции банк устанавливает сниженные цены на драгоценные металлы, монеты и на все дополнительные сервисы, даже скидки на сейфовые ячейки, оформленные с 11 по 14 ноября.

Действуют программы и на покупки умных устройств. Например, умный телевизор Сбера в "Зеленый день" можно приобрести со скидкой.

Помимо предложений для клиентов — физических лиц, Сбер предлагает офферы и для юрлиц: скидка на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, новые предложения по бизнес-картам с дополнительным кэшбэком, валютные депозиты на юани и целый набор офферов для юридических лиц.

"Наша основная задача — поделиться праздником с нашими клиентами и сделать так, чтобы в эти дни у них были по-настоящему интересные предложения, — поделился Кирилл Царев. — Мы ожидаем хорошие результаты и, безусловно, будем подводить итоги "Зеленого дня", а сейчас мы относимся к нему, как к хорошему празднику и ждем, что клиенты будут активны, и мы сможем вместе отпраздновать наш день рождения".

И действительно, практика показывает, что в эти дни в Сбере растет спрос не только на самые популярные банковские продукты и операции: транзакции по картам, кредитование, новые карты, но и отмечается существенный рост по ряду других продуктов. Ведь для каждого конкретного продукта "Зеленый день" — это хороший повод улучшить коммуникацию с клиентом и показать себя. По опыту из трех опробованных сервисов как минимум один начинает использоваться постоянно.

К тому же новые продукты появляются в банке с завидной регулярностью — например, клиентам теперь легко можно сочетать потребительский кредит по льготной ставке и ипотеку. Так, люди покупают квартиру и сразу могут в ней сделать ремонт или обставить новой мебелью. В любом случае цели кредита не ограничиваются.

С подробной же информацией обо всех предложениях в рамках акции "Зелёный день" можно ознакомиться непосредственно на сайте акции.

Причем начать пользоваться сервисами банка легко: достаточно пройти авторизацию по единой учётной записи — Сбер ID.