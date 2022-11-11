РКО, страхование, юридические и бухлалтерские услуги: что ждать предпринимателям на "Зеленой неделе" от Сбера

В Сбербанке сообщили о старте традиционной акции "Зеленая неделя для бизнеса", которая пройдет с 11 по 17 ноября. В эти дни Сбер и его партнеры предложат корпоративным клиентам и самозанятым особые предложения и скидки по продуктам.

Так, по сообщению пресс-службы Сбера, интересные условия предлагают для предпринимателей, которые откроют расчетный счет и подключат один из пакетов услуг "Набирая обороты", "Полным ходом", "Только для ИП". К тому же до конца года они будут получать повышенный кэшбек.

Для новых клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в рублях, уже сейчас доступен "Валютный контроль за 1 рубль" при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. Максимальный льготный период может достигать 4 месяцев при соблюдении определенных условий акции.

Что касается самозанятых, то для них в Сбере подготовили большую скидку на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Кроме того, компании группы Сбера и партнеры подготовили скидки и специальные предложения на свои продукты. Среди них особые условия по лизингу автотранспорта, спецтехники и оборудования; скидки на сервис проверки физлиц при трудоустройстве на работу, скидки на товары в СберМаркете.

Также партнеры Сбера предлагают новым клиентам 2 месяца бесплатного доступа к сервису приема платежей "Мобильный кассир". Сервис СберЗдоровье обещает 3 месяца в подарок при покупке от 6 доступов к продукту "Все врачи онлайн" и 1 месяц в подарок при покупке от 6 доступов к продукту "Корпоративное здоровье Премиум".

Кроме того, можно получить скидки по использованию чат-ботов, на сервис по увеличению продаж на сайте, страхование и особые условия по бухгалтерскому обслуживанию.

Подробнее о всех предложениях — на сайте акции.