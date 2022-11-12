БК "Самара" обыграл "ПАРМУ-ПАРИ" — 80:63

БК "Самара" на домашнем паркете обыграл "ПАРМУ-ПАРИ" — 80:63, сообщает пресс-служба волжан.

После трех сыгранных минут самарцы уступали 2:10. Попаданий Кей Си Риверса, поначалу практически в одиночку набиравшего очки у хозяев, было явно мало для полноценной погони. И стартовая четверть осталась за пермяками: 15:20. Нагнать их удалось уже в начале второй: Маркос Найт положил в цель две трехи подряд, Малкольм Томас отборолся под чужим кольцом — 23:23. Но вырваться вперед удалось только за пару минут до большого перерыва после быстрого прорыва, завершенного Джеймсом Эннисом — 37:36.

После большого перерыва разыгрался Малкольм Томас: 10 очков за четыре минуты — и "Самара" уже в небольшом отрыве, 51:45. А попадания Джеймса Энниса и Маркоса Найта сделали разницу двузначной: 58:47 за три минуты до конца третьей четверти. В середине заключительного периода вернувшийся в состав после травмы Айзея Риз и неудержимый Кей Си Риверс подряд точны издали — 72:58. Гостям удалось прервать семиминутную паузу только при "+22" в пользу "Самары".

80:63 — "Самара" радует болельщиков победой!