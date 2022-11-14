Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

Чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, тольяттинка пошла в ближайший банкомат и перечислила на указанный счет 1 млн 2 тыс. рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.