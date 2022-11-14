Рефинансирование кредитов стало доступнее благодаря новой программе Новикомбанка

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запускает акцию по снижению процентной ставки на кредитные продукты. Предложение будет доступно для клиентов, получающих зарплату на карту Новикомбанка. Они смогут рефинансировать ипотеку сторонних банков по ставке от 8,2% годовых, потребительский кредит — по ставке 11,5% годовых, а также при необходимости получить дополнительные денежные средства.

В период с 15 ноября по 30 декабря включительно клиенты Новикомбанка смогут оформить кредит по программе "Рефинансирование ипотеки стороннего банка" по ставке от 8,2% годовых на срок до 30 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составляет 30 млн рублей, для клиентов из других регионов — 10 млн рублей.

Рефинансировать потребительский кредит другого банка можно по ставке 11,5% годовых на срок до пяти лет. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. При необходимости в рамках программы рефинансирования кредита Новикомбанк может предоставить заемщику дополнительные денежные средства.

Выгодная программа рефинансирования запущена Новикомбанком, несмотря на общий тренд повышения ставок на рынке. Таким образом опорный банк Ростеха продолжает реализацию стратегии по разработке социально значимых продуктов для розничных клиентов — сотрудников промышленных предприятий.

"Разработка конкурентных розничных решений для сотрудников промышленности — одна из приоритетных задач Новикомбанка. Мы внимательно следим за изменениями рыночной конъюнктуры, постоянно улучшаем собственные программы кредитования и предлагаем выгодные условия по рефинансированию кредитов сторонних банков", — отметила директор Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

Для участия в акции можно подать заявку на оформление кредита в офисе по обслуживанию физических лиц банка, через персонального менеджера в компании-работодателе или с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Интер@ктив".

Полные условия по кредитным программам банка можно узнать здесь.