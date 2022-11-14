Тольяттинец украл из магазина куртку, на которую не хватало денег

В Тольятти задержали 35-летнего безработного местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина украл куртку из спортивного магазина в ТЦ на ул. Революционной. Вещь стоила около 6,5 тыс. рублей.

Полицейские разыскивали мужчину и в итоге задержали. Подозреваемый, который ранее был судим за грабеж, признал вину и пояснил, что украл куртку, потому что она ему понравилась, а денег на покупку не было.