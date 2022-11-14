АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после капитального ремонта резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. метров на станции смешения нефти площадки "Самара" в Самарской области.

Ремонтные мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Работы велись с декабря 2021 года. Решение о необходимости капитального ремонта резервуара для хранения нефти было принято по результатам оценки его технического состояния.

Выполнена замена дефектных участков металлоконструкции, проведен ремонт сварных соединений стенок и днища, а также алюминиевого понтона. Кроме того, специалисты восстановили защитное антикоррозийное покрытие на внутренних и наружных поверхностях резервуара.

После окончания ремонтных работ проведено обязательное комплексное опробование резервуара под нагрузкой, произведены проверки и регулировки смонтированного оборудования и систем.

Всего в период с июня 2022 года по настоящее время на производственных объектах Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) завершен капитальный ремонт 14 резервуаров, в том числе 11 резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом по 20 тыс. куб м — на станции смешения нефти пл. "Самара", на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" и на НПС "Зензеватка", двух резервуаров объемом по 10 тыс. куб. метров на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и одного РВСП объемом 5 тыс. куб м на НПС "Покровская". Работы выполнены силами специалистов РНУ.

Плановые работы по ремонту резервуарных парков перекачивающих станций направлены на поддержание высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов АО "Транснефть - Приволга".

До конца ноября текущего года будет завершен капитальный ремонт еще двух резервуаров общим объемом 30 тыс. куб м.