АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после капитального ремонта резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. метров на станции смешения нефти площадки "Самара" в Самарской области.
Ремонтные мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Работы велись с декабря 2021 года. Решение о необходимости капитального ремонта резервуара для хранения нефти было принято по результатам оценки его технического состояния.
Выполнена замена дефектных участков металлоконструкции, проведен ремонт сварных соединений стенок и днища, а также алюминиевого понтона. Кроме того, специалисты восстановили защитное антикоррозийное покрытие на внутренних и наружных поверхностях резервуара.
После окончания ремонтных работ проведено обязательное комплексное опробование резервуара под нагрузкой, произведены проверки и регулировки смонтированного оборудования и систем.
Всего в период с июня 2022 года по настоящее время на производственных объектах Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) завершен капитальный ремонт 14 резервуаров, в том числе 11 резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом по 20 тыс. куб м — на станции смешения нефти пл. "Самара", на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" и на НПС "Зензеватка", двух резервуаров объемом по 10 тыс. куб. метров на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и одного РВСП объемом 5 тыс. куб м на НПС "Покровская". Работы выполнены силами специалистов РНУ.
Плановые работы по ремонту резервуарных парков перекачивающих станций направлены на поддержание высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов АО "Транснефть - Приволга".
До конца ноября текущего года будет завершен капитальный ремонт еще двух резервуаров общим объемом 30 тыс. куб м.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее