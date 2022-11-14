Ученые Самарского университета нашли и описали уязвимые места проекта Starlink от Илона Маска

Самарские инженеры проанализировали работу глобальной спутниковой системы Starlink, которую развивает одно из подразделений компании Илона Маска SpaceX. Сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики национального исследовательского университета имени Королева выявили несколько существенных недостатков в устройстве наземной инфраструктуры сети. Именно станции являются слабым звеном проекта, поскольку их не так сложно вывести из строя и тем самым ограничить пользователям доступ к спутниковому интернету.
Своими выводами ученые поделились в исследовании в блоге старейшей и наиболее крупной международной организации в компьютерной области — Ассоциации вычислительной техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Статья называется "Критическая уязвимость Starlink, или Илон Маск не беспокоится напрасно" и уже вызвала резонанс в профессиональном сообществе. Авторы публикации — профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета, доктор технических наук Андрей Сухов, доцент той же кафедры Евгений Сагатов и выпускник аспирантуры Дмитрий Филимонов.
"Надежность и непрерывность услуг передачи данных являются основными требованиями к системам спутниковой связи, — отмечают инженеры в начале статьи. — Однако в современном мире существует другой, еще более важный критерий оценки систем связи, и связан он с ее надежностью и устойчивостью к внешнему воздействию".
Эти критерии и взяли за основу специалисты самарского вуза. Они проанализировали архитектуру системы Starlink, в которой связующим элементом между созвездием спутников на низкой околоземной орбите и пользовательскими терминалами является сеть наземных станций. Она-то, как выяснили ученые, менее всего защищена от возможных кибератак. Если спутниковый компонент можно считать наиболее стабильной частью системы из-за большого числа аппаратов, а сеть установок для пользователей — надежной, также благодаря их обилию и мобильности, то наземная инфраструктура остается уязвимой.
В первую очередь количество самих станций невелико по сравнению с численностью группировки спутников, которых насчитывается около 3,5 тысяч. Чтобы обеспечить стабильные соединения только в одной стране, необходимо построить от одного до пяти таких объектов — это самые технологически сложные, дорогие и ключевые элементы системы. В то же время отключение нескольких станций (от пяти до десяти) может привести к критическим сбоям в покрытии нескольких крупных стран, и такие нарушения связи, по мнению сотрудников Самарского университета, вполне вероятны.
Не способствует повышению надежности системы и участие Starlink в боевых действиях, подтвержденное руководством компании. Использование инфраструктуры проекта вооруженными силами делает наземные станции опасными для жителей прилегающих районов. Авторы выделяют основные векторы атак на эти объекты: попытки физического повреждения, взломы телекоммуникационных сетей с помощью электронных средств и на основе радио.
Резюмируя сказанное, самарские ученые оговариваются: "Мы разделяем озабоченность Илона Маска по поводу устойчивости глобальной спутниковой системы Starlink". В публикации они лишь делятся своими наблюдениями как эксперты.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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