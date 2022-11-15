В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области из-за гололедицы и ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 15 ноября, облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днем -0, -5°С, в Самаре ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.
В среду, 16 ноября, облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днем -0, -5°С, в Самаре ночь -3, -5°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МВД призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.