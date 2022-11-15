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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области из-за гололедицы и ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 15 ноября, облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днем -0, -5°С, в Самаре ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.

В среду, 16 ноября, облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днем -0, -5°С, в Самаре ночь -3, -5°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МВД призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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