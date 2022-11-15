Жительница Самарской области перевела мошенникам более 6 млн рублей

В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за крупного мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине позвонил фальшивый сотрудник банка и убедил, что ее персональные данные стали известны мошенникам. По словам собеседника, потерпевшей нужно было оформить кредиты, чтобы обезопасить себя. Последовав советам злоумышленника, жертва взяла займы и перевела на счета мошенника более 6,3 млн рублей. Сразу после перевода денег "сотрудник банка" закончил разговор.

Теперь полицейские пытаются найти мошенников.