В правительстве региона обсудили строительство объектов соцсферы и бесплатные турпоездки для школьников

В понедельник, 14 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.

Руководители министерств и ведомств традиционно обсудили вопросы, связанные с достижением целевых показателей в экономической и социальной сферах региона. Особое внимание было уделено освоению бюджетных средств и выполнению графика работ по вводу объектов социальной сферы.

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что в 2022 году в Самарской области запланировано к вводу 16 объектов. В настоящее время шесть объектов уже введены в эксплуатацию: школа в Самаре на 5-й просеке, три детских сада (один в Тольятти и два в Самаре), ФОК Певческое поле в Тольятти и коллектор дождевой канализации "Орлов овраг (I этап)".

Продолжается реализация десяти объектов, семь из них - в рамках нацпроектов. Так, заканчивается строительство автодороги по ул. Алексея Росовского в жилом районе Волгарь. Готовность объекта - 99%, ввод запланирован в начале декабря. Осталось выполнить переустройство линии электропередач.

Полностью построена автодорога в селе Лопатино муниципального района Волжский, седьмая очередь, третий этап. Готовность объекта составляет 100%, ввод объекта запланирован до конца ноября. Все строительно-монтажные работы завершены, ведутся пусконаладочные работы и уборка территории.

Почти на 75% построена лыжероллерная трасса "Чайка" в муниципальном районе Волжский. Ввод объекта запланирован в середине декабря. Сегодня здесь ведутся работы по устройству трассы и павильонов.

"Осталось не так много времени - буквально полтора месяца - для того, чтобы подобрать все "хвосты". У нас их немного. По многим важным направлениям в первую очередь это ввод в эксплуатацию социальных объектов. Ситуация неплохая, но по некоторым объектам есть вопросы, - отметил Виктор Кудряшов. - Это, например, ФОК в Смышляевке, где наблюдается отставание от графика производства работ. Этот спортивный комплекс мы строим "под ключ", строим чуть более года, но я рассчитываю, что до конца года он будет введен в эксплуатацию. И в этом достаточно большом микрорайоне появится первый полноценный спортивный объект".

Также на совещании обсудили ввод в эксплуатацию нового корпуса детской инфекционной больницы, которая стоит на улице Шверника. "Есть определенные сложности с поставками оборудования, но они тоже решаемы, - считает председатель облправительства. - В ближайшее время министерства строительства и здравоохранения приступят к определению подрядчиков по оборудованию, которое сегодня имеется в наличии и соответствует требованиям по техническим характеристикам и цене".

На оперативном совещании рассмотрели важный вопрос, который региону удалось решить до конца текущего года, - повышение доступности туристических поездок для школьников. В 2022 году Самарская область стала участником национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Наш регион вошел в число 18 субъектов Российской Федерации, которым предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте "Повышение доступности туристических продуктов", в рамках которого в настоящее время организуются бесплатные туристические туры для школьников 5-9 классов.

В течение текущего года для решения задачи по организации бесплатных путешествий для школьников министерством культуры, а затем министерством туризма Самарской области была разработана региональная составляющая национального проекта.

Сегодня ребятам из общеобразовательных учреждений всех районов и городов области предлагаются туристические поездки в рамках государственных социальных сертификатов.

"Лучшие школьники, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, имеют возможность бесплатно поехать в туры по Самарской области, посмотреть, чем богата наша природа, посетить промышленные предприятия, объекты культуры. Сегодня программа успешно реализуется, и в ближайшее время количество маршрутов, которые будет предлагать областное министерство туризма, существенно расширится", - отметил Виктор Кудряшов.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов сообщил, что в рамках реализации регионального проекта до конца текущего года бесплатными поездками планируется охватить 7611 школьников Самарской области. Председатель областного правительства обратил особое внимание на необходимость строгого контроля обеспечения безопасности школьных туристических поездок.