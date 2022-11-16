БК "Самара" проиграл "Автодору"

"Самара" уступила "Автодору" в Саратове — 69:74.

Самарская команда вполне уверенно начала встречу — но, реализовав две первые атаки, затем столкнулась с проблемами в наборе очков. И упустила лидерство: 13:17 по итогам стартового периода.

В середине второго разница достигла 9 очков (18:27) — и в этот момент "Самара" встрепенулась. Три трехочковых за три минуты по назначению отправил Антон Карданахишвили, 5 очков добавил Джеймс Эннис — к большому перерыву гости уже были впереди: 32:30.

Карданахишвили и Эннис продолжили забивать и в третьей четверти — их попадания помогли "Самаре" удерживать инициативу. Хотя добиться комфортного перевеса не удавалось: те же "+2" перед заключительной десятиминуткой (49:47). И здесь самарцы пропустили рывок хозяев: к середине четверти отставание составляло 9 очков (56:65).

Маркос Найт и неудержимый Антон Карданахишвили организовали погоню — но "Автодор" так и не дал подобраться ближе, чем на 3 очка.

69:74 — поражение "Самары".