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Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл "Автодору"

САРАТОВ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" уступила "Автодору" в Саратове — 69:74.

Самарская команда вполне уверенно начала встречу — но, реализовав две первые атаки, затем столкнулась с проблемами в наборе очков. И упустила лидерство: 13:17 по итогам стартового периода.

В середине второго разница достигла 9 очков (18:27) — и в этот момент "Самара" встрепенулась. Три трехочковых за три минуты по назначению отправил Антон Карданахишвили, 5 очков добавил Джеймс Эннис — к большому перерыву гости уже были впереди: 32:30.

Карданахишвили и Эннис продолжили забивать и в третьей четверти — их попадания помогли "Самаре" удерживать инициативу. Хотя добиться комфортного перевеса не удавалось: те же "+2" перед заключительной десятиминуткой (49:47). И здесь самарцы пропустили рывок хозяев: к середине четверти отставание составляло 9 очков (56:65).

Маркос Найт и неудержимый Антон Карданахишвили организовали погоню — но "Автодор" так и не дал подобраться ближе, чем на 3 очка.

69:74 — поражение "Самары".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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