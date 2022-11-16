Пенсионерка из Самары потеряла 127 тыс. руб.. спасая дочь "после ДТП"

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 127 тыс. рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился правоохранителем, сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди.
Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного, в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 127 тыс. руб., после чего позвонила дочери, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.