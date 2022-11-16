Пенсионерка из Самары потеряла 127 тыс. руб.. спасая дочь "после ДТП"

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 127 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился правоохранителем, сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного, в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 127 тыс. руб., после чего позвонила дочери, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.