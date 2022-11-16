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Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили новые возможности для анализа инвестиционного портфеля

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции появились функциональные возможности для стратегического управления финансами. Новый сервис "Маржинальный барометр" показывает устойчивость портфеля, по которому используется маржинальное кредитование. В частности если по какому-то из счетов приближается маржин-колл, напротив него появится предупреждение. Также в приложении в 1,5 раза увеличилось количество фундаментальных показателей по компаниям.

"Маржинальный барометр" на главном экране приложения ВТБ Мои Инвестиции показывает количество денег, взятых в кредит, и допустимый лимит средств, которые клиент может занять для инвестирования с использованием "кредитного плеча". Можно детально по каждому счету проверить уровень его устойчивости, состояние лимитов, доступные заемные средства, а также размер кредита и его разбивка по типу позиции: "лонг" и "шорт".

Фундаментальные показатели включают в себя рыночную капитализацию, дивидендную доходность, капитальные затраты, размер собственного капитала, бета-коэффициент, долю акций в свободном обращении, а также различные оценочные мультипликаторы. Компании можно сравнивать между собой по всем показателям.

"Грамотная стратегия инвестирования в первую очередь основана на анализе релевантных рыночных данных, поэтому чем больше информации доступно нашим клиентам, тем лучше они смогут ориентироваться в мире инвестиций. Мы всегда уделяем большое внимание тому, чтобы приложение было максимально понятным и удобным в использовании", — отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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