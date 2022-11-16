Экс-директора детской школы искусств будут судить за мошенничество в Самаре

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего директора детской школы искусств, обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре 2003 г. обвиняемая под предлогом предоставления педагогу дополнительного образования помещения в учебном учреждении потребовала от сотрудника отдавать ей зарплату. В результате с октября 2003 г. по май 2020 г. обвиняемая расписывалась в зарплатных ведомостях вместо своего сотрудника и получила более 2,4 млн рублей.

Кроме того, с апреля по декабрь 2020 г. женщина издавала приказы о единовременных надбавках для ничего не подозревавшего работника, а деньги — более 47 тыс. руб. забрала себе под предлогом использования для школьных нужд. Также она угрожала сотруднику увольнением.

Уголовное дело направят в суд.