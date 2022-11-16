Экс-директора детской школы искусств будут судить за мошенничество в Самаре

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего директора детской школы искусств, обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2003 г. обвиняемая под предлогом предоставления педагогу дополнительного образования помещения в учебном учреждении потребовала от сотрудника отдавать ей зарплату. В результате с октября 2003 г. по май 2020 г. обвиняемая расписывалась в зарплатных ведомостях вместо своего сотрудника и получила более 2,4 млн рублей.
Кроме того, с апреля по декабрь 2020 г. женщина издавала приказы о единовременных надбавках для ничего не подозревавшего работника, а деньги — более 47 тыс. руб. забрала себе под предлогом использования для школьных нужд. Также она угрожала сотруднику увольнением.
Уголовное дело направят в суд.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.