ПАО "ТОАЗ" продолжает реализацию программы по воспроизводству биоресурсов Волги

14 ноября Тольяттиазот (ТОАЗ) провел экологическую акцию по восстановлению биоресурсов Волги, в ходе которого в Саратовское водохранилище было выпущено более 12 тысяч мальков ценной породы. Экологическая акция прошла при участии представителей Самарского территориального управления Росрыболовства.

Выпуск молоди рыбы состоялся в селе Винновка Ставропольского района Самарской области. В экологическом мероприятии впервые приняли участие студенты Тольяттинского государственного университета (специальности "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Техносферная безопасность", "Журналистика"). Они лично увидели, как происходит вылов мальков из культиваторов и последующий запуск в водоем. В 2021 году в подобной экоакции принимали участие тольяттинские школьники.

Всего за период с 2008 года в рамках системной работы предприятие выпустило более 300 тысяч мальков сазана и стерляди (в 2022 году было выпущено 12 442 молоди сазана).

"Практика привлечения учащихся к подобного рода мероприятиям является хорошим примером интеграции программы ПАО "ТОАЗ" "Профориентация" и экологического направления в деятельности предприятия. Мы с удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в выпуске молоди рыб в Волгу. Эта экологическая акция направлена на сохранение баланса природы. Считаю, что Тольяттиазот занимается очень важным делом — он привлекает молодое поколение к вопросам экологии и напоминает, насколько важно беречь природу", — отметил директор института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета Павел Мельников.

"Забота об экологии родного региона для Тольяттиазота является приоритетом. Компания продолжает увеличивать популяцию ценной рыбы в естественной среде. Восстанавливая биоразнообразие бассейна Волги, ТОАЗ по традиции выпустил в акваторию реки более 12 тысяч мальков сазана. Молодь вырастили в Винновке, в рыбоводческом хозяйстве при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. Оно известно высоким качеством выращенной молоди рыбы. К тому же хозяйство находится на берегу Волги, и рыба попадает в природу без дополнительных стрессов. Мы рассчитываем, что эти факторы будут способствовать максимальной выживаемости мальков, и, как следствие, постепенному восстановлению естественного биоразнообразия великой русской реки Волги", — прокомментировал генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.