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Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 15,19 млрд рублей

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк сообщает об итогах работы за 9 месяцев 2022 года по РСБУ. Чистая прибыль за отчетный период составила 15,19 млрд рублей — это рекордный показатель за все время работы опорного банка Госкорпорации Ростех.

Корпоративный кредитный портфель Новикомбанка за 9 месяцев вырос на 8% — до 440 млрд рублей. Объем кредитов, выданных банком физическим лицам, за этот период увеличился на 19,7% — до 13,83 млрд рублей. Значительный рост розничного портфеля банка произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема выдачи потребительских кредитов.

Собственные средства Новикомбанка за отчетный период увеличились на 15,3% — до 79,1 млрд рублей. Банк с запасом соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности, не используя регуляторные послабления Банка России. На 1 октября 2022 года Н1.0 Новикомбанка составил 14,97%. Высокий уровень капитализации банка дает ему возможность реализовать сложные проекты, а клиентам гарантирует надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме. Также это позволяет финансовой организации предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска.

"В 2022 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной акционером стратегии — все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования ведущим промышленным предприятиям страны. И в дальнейшем мы будем действовать в соответствии с нашими стратегическими приоритетами, среди которых качественное и бесперебойное финансовое обеспечение лидеров российской промышленности. Несмотря на санкционное давление, Новикомбанк демонстрирует высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов, что позволяет ему оставаться одним из стабильных и надежных российских банков", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В 2022 году Новикомбанк поддерживал проекты предприятий российской промышленности в сфере импортозамещения и выпуска конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Приоритет отдан таким отраслям, как самолето- и вертолетостроение, судостроение, электроника, медицинская техника и автопром. Кроме того, в 2022 году Новикомбанк продолжал диверсификацию кредитного портфеля и за пределами Госкорпорации, кредитуя предприятия в том числе в сферах добывающей промышленности и транспорта.

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