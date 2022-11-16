Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

Предприниматели Поволжья продолжают проявлять активный интерес к пакетам расчётно-кассового обслуживания Сбербанка. С начала года привлечено новых пользователей пакетов РКО 34,4 тысячи. Также увеличилось общее количество пользователей РКО — 178 тыс. на 1 ноября 2022 года (+1,5% к аналогичной дате прошлого года).

Наиболее часто предприниматели Поволжья выбирают пакеты РКО "Легкий старт" (74%) и "Набирая обороты" (11%). Напомним, что до 17 ноября проходит специальная акция для бизнеса "Зелёная неделя", в рамках которой при открытии расчётного счёта новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания при подключении пакетов услуг "Набирая обороты", "Полным ходом", "Только для ИП".

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит "Зелёную неделю" — акцию со специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений — скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году "Зелёная неделя" для бизнеса проходит с 11 по 17 ноября.