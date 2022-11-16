Министры молодежного правительства VI созыва рассказали о своей работе

В среду, 16 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного правительства.

Главной темой заседания стала работа молодежного правительства Самарской области VI созыва за десять месяцев 2022 года. Члены регионального кабинета министров заслушали доклады коллег из молодежного правительства, работающих по направлениям "Культура", "Образование и наука", "Молодежная политика".

"Мы уже не в первый раз на заседании областного правительства заслушиваем наших молодых коллег, членов молодежного правительства Самарской области VI созыва. Хочу отметить, что этот состав особенный, есть ощущение, что ребята действительно очень грамотные, трудоспособные, энергичные и очень инициативные. Они сегодня являются настоящими молодежными лидерами и вовлекают в общественно значимую работу многих молодых людей. Молодые министры помогают нам реализовывать государственную политику, которую обозначил президент РФ Владимир Путин, задачи, которые ставит перед нами губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. У ребят очень много интересных инициатив. Сегодня складывается ситуация, когда, с одной стороны, мы вовлекаем их в нашу работу и они являются нашими помощниками, а с другой стороны, мы поддерживаем идеи молодежного правительства, помогая воплотить их в жизнь", - проинформировал председатель правительства Самарской области.

Важным направлением деятельности молодых министров является работа в рамках национальных проектов. Екатерина Тараканова, курирующая направление культуры, совместно со своей командой вовлекает молодежь Самарской области в проект "Пушкинская карта". Вместе с участниками социально-культурного проекта "FLAMINGO" они сняли видеоролик "Пушкинская карта сближает", который показывают на встречах со школьниками и студентами. На сегодняшний день к проекту "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям 14-22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кино, в нашем регионе подключилось более 170 тысяч ребят.

"Одной из главных наших задач мы видим повышение уровня узнаваемости киноиндустрии Самарской области. Наша команда участвовала в составлении единой базы локаций для съемок, к Новому году планируем эту работу закончить", - рассказала Екатерина. Ребята участвуют в съемках фильмов, в творческих встречах с актерами кино. В октябре работали волонтерами на площадке кинокампуса "Гараж" - кинолагеря для начинающих профессионалов в сфере кино.

Среди направлений работы молодежного правительства в сфере культуры значится и популяризация "виниловых" вечеров (проводятся в Самарской областной библиотеке для молодежи, здесь можно послушать хорошую музыку на виниловых пластинках), бардовской песни, сотрудничество с волонтерами культуры, развитие творческих проектов и многое другое.

Команда министра науки и образования Антона Полтораднева участвовала в организации всероссийского конкурса экспериментов в космосе и стратосфере "Линия Кармана" под эгидой Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. После успешного опыта организации всероссийского мероприятия ребята предложили идею - провести в следующем году Самарский региональный чемпионат "Воздушно-инженерная школа". Основная цель - выявить талантливых школьников и привлечь их к космической инженерии. Победители примут участие во всероссийском чемпионате "Воздушно-инженерная школа".

Участница команды молодежного министерства Ирина Краснова победила в грантовом конкурсе Росмолодежи с проектом "Инновационная психолого-педагогическая площадка для молодых учителей и выпускников педагогических специальностей "Учителя". В проект планируется вовлечь более 450 человек - студентов и учителей.

Татьяна Никулина развивает в молодежном правительстве направление молодежной политики. Среди множества направлений ее деятельности - популяризация предпринимательства среди молодежи. С февраля 2022 года она входит в число старших наставников федерального проекта по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле". В рамках реализации программы проводится работа с молодежью по обучению навыкам бизнес-проектирования от стадии идеи до запуска стартап-проектов. Личный опыт по развитию стартап-проектов и успешное участие в грантовых конкурсах позволяют Татьяне проводить мастер-классы и индивидуальные встречи с командами для консультирования по их бизнес-проектам.

"Я очень рад, что наши младшие коллеги успешно вовлекают молодежь Самарской области в патриотические, культурные, предпринимательские проекты. Даже служат наставниками в рамках федеральных проектов - например, по молодежному предпринимательству, при этом сами добиваются больших успехов. Сегодня интерес молодежи - студентов, выпускников вузов - к этому направлению очень высок, да и суммы грантов для молодых предпринимателей на реализацию их идей значительны (до миллиона рублей), при том что эти программы сегодня доступны для каждого", - подчеркнул Виктор Кудряшов.