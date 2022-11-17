"Лада" заключила контракт с защитником Алексеем Горячевым

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с защитником Алексеем Горячевым.
Срок соглашения — один сезон.
Защитник Горячев в сезоне 2022/23 выступал за "Молот", в 7 матчах хоккеист очков не набрал. В сезоне 2021/22 Алексей также играл за "Молот", в 17 матчах регулярного чемпионата отдал 3 голевые передачи, в 2 матчах плей-офф результативными действиями не отметился. Кроме того, хоккеист играл в МХЛ за ярославский "Локо", где в 39 матчах набрал 6 (1+5) очков, а в 9 матчах плей-офф сделал 2 результативные передачи.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!