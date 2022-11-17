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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по нацпроекту ввели в эксплуатацию 21 мост

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году отремонтировали пять искусственных мостовых сооружений на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, сообщает областной минтранс.

Фото: предоставлено минтрансом СО

В составе автомобильной дороги "Отрадный — Богатое" — Борское отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

В Безенчукском районе Самарской области в рамках ремонта участка трассы Никольское — Купино — Толстовка — Звезда, с 9 км по 18 км, в нормативное состояние привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали мост через реку Шунгут на 52,59-м км автомобильной дороги "Кинель — Черкассы — "Урал".

На сегодняшний день, все искусственные сооружения, запланированные к ремонту в 2022 г., введены в эксплуатацию

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Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

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