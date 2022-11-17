В Самарской области по нацпроекту ввели в эксплуатацию 21 мост

В текущем году отремонтировали пять искусственных мостовых сооружений на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, сообщает областной минтранс.

В составе автомобильной дороги "Отрадный — Богатое" — Борское отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

В Безенчукском районе Самарской области в рамках ремонта участка трассы Никольское — Купино — Толстовка — Звезда, с 9 км по 18 км, в нормативное состояние привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали мост через реку Шунгут на 52,59-м км автомобильной дороги "Кинель — Черкассы — "Урал".

На сегодняшний день, все искусственные сооружения, запланированные к ремонту в 2022 г., введены в эксплуатацию