В Самарской области по нацпроекту ввели в эксплуатацию 21 мост

В текущем году отремонтировали пять искусственных мостовых сооружений на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан, сообщает областной минтранс.
В составе автомобильной дороги "Отрадный — Богатое" — Борское отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.
В Безенчукском районе Самарской области в рамках ремонта участка трассы Никольское — Купино — Толстовка — Звезда, с 9 км по 18 км, в нормативное состояние привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.
В Сергиевском районе Самарской области отремонтировали мост через реку Шунгут на 52,59-м км автомобильной дороги "Кинель — Черкассы — "Урал".
На сегодняшний день, все искусственные сооружения, запланированные к ремонту в 2022 г., введены в эксплуатацию
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?