Самарские силовики отработали противодействие террористам на железной дороге

Во вторник, 15 ноября, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Сызрани, Октябрьска и Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В учении участвовали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Сызранского ЛО МВД России на транспорте и администрации муниципалитетов.
Ведомства отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, розыска членов диверсионно-разведывательной группы иностранного государства, реагирования на нападение и захват заложников на объекте железнодорожного транспорта.
"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?