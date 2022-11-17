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Федеральная власть Власть и политика

Самарские силовики отработали противодействие террористам на железной дороге

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 ноября, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Сызрани, Октябрьска и Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В учении участвовали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Сызранского ЛО МВД России на транспорте и администрации муниципалитетов.

Ведомства отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, розыска членов диверсионно-разведывательной группы иностранного государства, реагирования на нападение и захват заложников на объекте железнодорожного транспорта.

"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

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