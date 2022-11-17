Новикомбанк поддерживает проекты в сфере импортозамещения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации "Ростех", оказывает финансовую поддержку ведущему предприятию нефтегазового сектора Башкирии. Банк подписал кредитный договор и договор о предоставлении банковской гарантии c Корпорацией Уралтехнострой.

Сумма кредитного договора составляет 380 млн рублей, договора о предоставлении банковской гарантии — 546 млн рублей. Средства будут направлены на импортозамещение оборудования, используемого при добыче, подготовке и переработке углеводородного сырья. Добытая нефть будет транспортироваться в другие страны по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Опорный банк Ростеха поддерживает и другие проекты отечественной нефтегазовой промышленности. Так, Новикомбанк организует финансирование производства комплексов гидравлического разрыва пласта. Благодаря его поддержке нефтегазовые предприятия могут значительно увеличить объемы добычи и повысить коэффициент извлечения нефти на новых месторождениях.

"Задачи по поддержке нефтегазового сектора сейчас актуальны как никогда. Качественно организованное финансирование позволит Корпорации Уралтехнострой разрабатывать и производить конкурентоспособное по всем показателям отечественное нефтепромысловое оборудование", — прокомментировал управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.

Корпорация Уралтехнострой входит в перечень системообразующих предприятий страны и занимается обустройством нефтяных и газовых месторождений. Компания выпускает оборудование для нефтепереработки, нефтехимии и металлургии, осуществляет поставку сложнейшего технологического оборудования для разработки месторождений. Помимо производства, Уралтехнострой занимается предпроектной проработкой, а также производит монтажные и пусконаладочные работы.

В рамках долгосрочного сотрудничества с Новикомбанком Уралтехнострой также рассматривает возможность организации банковского сопровождения контрактов и реализации на предприятии проекта "Социально-платежная карта". Он включает в себя максимальное количество социальных и платёжных льгот и привилегий для работников Корпорации.