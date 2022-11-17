Самарская область вошла в число регионов, жители которых чаще всего жалуются на приговоры

Самарская область оказалась в числе регионов, жители которых чаще всего пытаются обжаловать несправедливые, по их мнению, приговоры, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.
По его словам, наибольшая судебная нагрузка на судей выпала при рассмотрении жалоб на решения, которые были приняты в судах республик Татарстан и Башкортостан, а также Самарской области. Указанные субъекты составляют 60% всей судебной нагрузки. Причем жалобы поступают как на уголовные дела, так и на административные, гражданские.
Напомним, Шестой кассационной суд работает на Крымской площади в Самаре с 2019 года. Его представители обслуживают девять субъектов РФ. За три года работы в суд поступило 172 375 кассационных жалоб, представлений, протестов и иных материалов.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?