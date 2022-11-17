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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило эксплуатационную надежность производственных объектов в Самарской и Волгоградской областях

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Куйбышев — Лисичанск, а также на площадочных объектах на территории Самарской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов. Во время производства работ транспортировка нефти по МН была планово остановлена на период от 72 до 96 часов.

Для повышения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры выполнен ремонт и замена восьми единиц запорной арматуры, в том числе на линейной части МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев и на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Андреяновская". Новые узлы запорной арматуры отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. На камере пропуска средств очистки и диагностики МН Куйбышев — Лисичанск проведена замена тройника и обратного клапана.

Большой объем работ выполнен на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1". Специалисты подключили емкости сбора утечек и дренажа к дренажным трубопроводам. Кроме того, к технологическим трубопроводам станции был подключен новый узел регулирования давления. Узел построен для обеспечения работы магистральных насосных агрегатов, не оснащенных частотно-регулируемыми приводами. Это позволит повысить уровень промышленной безопасности и эксплуатационную надежность НПС. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, будет демонтировано.

Всего в плановых работах были задействованы более 180 человек, использовалась 91 единица спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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