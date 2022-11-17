АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Куйбышев — Лисичанск, а также на площадочных объектах на территории Самарской и Волгоградской областей.

Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов. Во время производства работ транспортировка нефти по МН была планово остановлена на период от 72 до 96 часов.

Для повышения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры выполнен ремонт и замена восьми единиц запорной арматуры, в том числе на линейной части МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев и на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Андреяновская". Новые узлы запорной арматуры отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. На камере пропуска средств очистки и диагностики МН Куйбышев — Лисичанск проведена замена тройника и обратного клапана.

Большой объем работ выполнен на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1". Специалисты подключили емкости сбора утечек и дренажа к дренажным трубопроводам. Кроме того, к технологическим трубопроводам станции был подключен новый узел регулирования давления. Узел построен для обеспечения работы магистральных насосных агрегатов, не оснащенных частотно-регулируемыми приводами. Это позволит повысить уровень промышленной безопасности и эксплуатационную надежность НПС. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, будет демонтировано.

Всего в плановых работах были задействованы более 180 человек, использовалась 91 единица спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.