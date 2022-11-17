Сбер возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android

Сбер возвращает бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay.

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту "Мир" в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Для оплаты просто разблокируйте телефон и поднести его к терминалу. Либо запустите SberPay через ярлык или из приложения СберБанк Онлайн, и вы сможете проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт "Мир".

Для владельцев СберКарт — дебетовой, кредитной и тревел — Сбер запускает уникальный анимированный дизайн карты в приложении СберБанк Онлайн и на экране оплаты SberPay.

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, необходимо обновить приложение СберБанк Онлайн до версии 14.5. Это можно сделать по ссылке: sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_apps.