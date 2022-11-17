16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года

Банки Финансы

Банк "Открытие": менее половины жителей Приволжья согласны с тем, что не в деньгах счастье

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

54% россиян и 52% респондентов из ПФО (на 2% больше, чем москвичей) считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению наших соотечественников, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные из региона чаще всего выбирали варианты "самое важное знание об устройстве мира и человека" (45% — эти показатели больше, чем в другим Федеральным округам), "то, что помогает легче пережить трудные времена" (19%) и "мои личные мысли" (20%). При этом 15% назвали философию "чем-то скучным и непонятным".

55% считают, что им свойственно философское отношение к жизни (44% скорее да, 11% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Дальнего Востока (60%), реже всего — Центрального федерального округа (48%). По мнению 18%, им не свойственно философское отношение к жизни (16% скорее нет, 2% определенно нет). 27% не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, более половины опрошенных жителей региона назвали себя материалистами. На Урале и в Южном федеральном округе их по 64%, тогда как на Дальнем Востоке только 48%, а в Москве и Московской области 49%. При этом 20% считают себя идеалистами, 16% — пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 8% назвали себя агностиками и только 1% реалистами.

43% жителей ПФО согласны с фразой "не в деньгах счастье" (из них 33% скорее согласны, 10% — полностью). 41% полагает, что счастье все-таки в деньгах (34% скорее уверены в этом, 7% твердо уверены). На Дальнем Востоке с тем, что не в деньгах счастье, не согласились 50%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишь 27%. При этом 16% затруднились ответить на этот вопрос.

56% респондентов считают, что общие знания по философии — важный показатель уровня образования современного человека (43% скорее да, 13% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (67%), реже других — Центрального федерального округа (46%). При этом 22% не считают общие знания философии важными для современного образования (19% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 22% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен опрошенные назвали Сократа, больше всего его ценителей оказалось в Приволжском Федеральном округе (49%), 21% Канта, тройку "призеров" разделили Платон (10%) и Маркс (10%), 1% достался Гегелю и 2% — Декарту. Другие философы суммарно набрали 4% голосов.

*Опрос проводился 8–15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4