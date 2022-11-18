"Открытие Авто": каждый четвертый автовладелец из ПФО готов сменить автомобиль ради более дешевых автозапчастей

По результатам опроса "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") четверть автовладельцев Приволжья рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников. При этом три четверти автомобилистов готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов. Среди основных причин — перманентный рост цен на запчасти, который большинство опрошенных прогнозируют и дальше.

Согласно исследованию, половина (52%) автовладельцев не готовы сменить автомобиль, чтобы покупать более дешевые запчасти: в том числе 61% респондентов на Дальнем Востоке, 58% петербуржцев и 52% жителей Южного федерального округа. При этом каждый четвертый российский автолюбитель (24%) допускает такую возможность, чаще других — жители Приволжского (29%) и Центрального (26%) федеральных округов. Мужчины (26%) чаще готовы к смене ТС с целью удешевления стоимости запчастей по сравнению с женщинами (21%).

Также выяснилось, что почти три четверти автомобилистов (73% в ПФО) готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов: наиболее высока эта доля в Санкт-Петербурге (79%). Не готовы отказаться от оригинальных автодеталей 28% опрошенных: больше всего на Северном Кавказе (46%) и Дальнем Востоке (37%).

Половина опрошенных (52% в Приволжье) предпочитают приобретать запчасти в онлайн-магазине (52%): этот способ покупки чаще выбирали автовладельцы в Московском регионе и на Урале (по 59%). Более трети автолюбителей из региона (40%) покупают автозапчасти в офлайн-магазинах, преимущественно так делают жители Северного Кавказа (46%). Также в Приволжье высока доля тех, кто приезжает для покупки запчастей на авторынки (37%), для сравнения у жителей Дальнего Востока показатель достигает 51% у Северного Кавказа (46%).

Каждый четвертый автовладелец, житель ПФО (24%) покупает запчасти у автодилеров, 17% пользуются авторазборами, а 2% заказывают за границей. Интересно, что последние два способа приобретения деталей наиболее популярны на Дальнем Востоке: именно в этом регионе в 2 раза больше, чем в среднем по России, автовладельцев (33%), выбирающие запчасти на авторазборах, и в 4 раза (17%) больше тех, кто заказывает детали за рубежом. И наконец, 12% российских автомобилистов отдают выбор и заказ автозапчастей на откуп специалистам автосервисов, где проходят ТО и ремонт.

Большинство опрошенных отметили подорожание цен на автозапчасти за последний год: 71% (показатель идентичен общероссийскому) охарактеризовали рост цен как "сильный", 25% — как "умеренный". При этом 9 из 10 автовладельцев (87%) прогнозируют дальнейший рост цен до конца года: каждый третий (39%) — на 5-10%, каждый четвертый (25%) — на 10-15%, каждый пятый (14%) — на 15-25%, еще 5% ждут значительного скачка цен на 25-50%, а 3% опрошенных — более чем на 50%. Наиболее пессимистичны в этом отношении жители Северного Кавказа: 94% автовладельцев ждут новых ценников к концу года. Только 13% российских автовладельцев не ожидают дальнейшего роста цен на запчасти в 2022 году.

*Опрос проведен экспертами "Открытие Авто" с 17 по 23 октября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.