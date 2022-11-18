Защитник Александр Шикун покинул "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с защитником Александром Шикуном.

Шикун пришел в "Ладу" год назад из "Автомобилиста" в результате обмена. Шикун в сезоне 2021/22 выступал за фарм-клуб "Автомобилиста" в ВХЛ — "Горняк-УГМК". В 20 матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (1+2) очка и заработал показатель полезности "+3".