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В Кинеле разыскивают подростка, по факту пропажи которого уже возбуждено уголовное дело

КИНЕЛЬ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле продолжается розыск 16-летнего подростка - Егора Холоденина.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, что юноша вышел из школы 15 ноября около 14:00 и с тех пор его местоположение неизвестно. СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Приметы без вести пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения.

Был одет: шапка черно-синего цвета, куртка зеленого цвета, брюки синего цвета. При себе имел рюкзак синего цвета.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

 

Всех, кто видел несовершеннолетнего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России "Кинельский" 8-846-632-10-02, 8-846-636-23-02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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