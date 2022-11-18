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Сбер запустил сервис "Куда привязаны ваши счета и карты"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СберБанк Онлайн появилась новая опция. Можно увидеть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. И при необходимости — запретить конкретное списание, если оно происходит со СберКарты. В разделе также отражаются разовые покупки в интернете, например, при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды.

Фото: freepik.com

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел "Кошелек" — "Все счета и карты" — "Куда привязаны ваши счета и карты", либо выбрать интересующую карту, зайти в "Настройки" — "Куда привязаны ваши счета и карты". Между картами можно переключаться внутри раздела. Сервис доступен всем владельцам Android-устройств начиная с версии 14.4.

"За последние несколько лет количество онлайн-сервисов стремительно растет и покрывает все сферы жизни. Иногда их количество столь велико, что невольно можно упустить, когда и какой сервис списал деньги с карты или счета. Чтобы разобраться в этом стало проще, Сбер предлагает удобный инструмент, с помощью которого клиент может контролировать траты в интернете, а держателям СберКарты доступна возможность запрета списаний", — отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

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