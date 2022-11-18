"Рантье" от Новикомбанка победил в номинации "Вклад года"

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года". Жюри одной из старейших премий российского финансового рынка отметило вклад "Рантье" как наиболее интересное предложение среди депозитов банков РФ.

Вручение награды состоялось 17 ноября в Доме приемов МИД России.

Уникальность "Рантье" состоит в том, что продукт "подстраивается" под рыночные тренды. При изменениях ключевой ставки Банка России автоматически меняется и процентная ставка по вкладу "Рантье". Благодаря этому клиентам всегда предлагаются актуальные и выгодные условия по депозиту. Дополнительно банк применяет надбавку до 0,5% в зависимости от суммы и срока размещения. Эксклюзивность "Рантье" заключается в том, что вкладчик может пополнять его без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Еще одно интересное преимущество этого решения Новикомбанка — при досрочном расторжении договора вклада клиенту гарантирована минимальная ставка в размере 2,5% годовых.

Срок вклада — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия "Рантье" — всего 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

"Очень приятно, что профессиональное сообщество поощряет опыт и усилия, которые прилагает банк для создания современных продуктов. Авторитетное мнение — объективный и ценный индикатор признания банковской экспертизы. Оно подтверждает, что наши программы востребованы и своевременны. Завоеванная награда свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении, внедряя оптимальные финансовые решения для наших розничных клиентов", — прокомментировал директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград на российском финансовом рынке. Статус ее лауреатов ежегодно получают ведущие российские банки, страховые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и др.