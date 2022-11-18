Самарская область вошла в число регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности

Самарская область вошла в группу регионов высоко привлекательных для частных инвесторов среди субъектов Российской Федерации. Таковы результаты исследования, опубликованного кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА".

По оценке экспертов, Самарская область вошла в ТОП-10 инфраструктурного блока регионов с более развитыми сетями автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, торговыми площадями, системой воздушного и городского пассажирского транспорта, информационно-коммуникационной, социальной инфраструктурой по итогам 2021 года.

В регионе проводится постоянная, системная работа по улучшению условий для частного бизнеса и инвесторов: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки, сопровождается каждый инвестпроект на всех этапах его реализации.

Рост инвестиций в Самарской области отметил Президент страны Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым в октябре текущего года. Сегодня регион входит в первую десятку субъектов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата.

"Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан - это главное. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача - это забота о людях, о развитии нашего региона. И главная оценка - увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров при обсуждении областного бюджета следующего года.

Сегодня на территории Самарской области реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн руб., в том числе и на инвестиционных площадках региона.

В текущем году уже запущено в эксплуатацию 14 предприятий, среди которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, производство пластиковой тары в Чапаевске. Весной в промпарке "Преображенка" заработал логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО. В конце октября свою работу начал логистический комплекс онлайн-ритейлера OZON в индустриальном парке "Чапаевск". До конца года в Самарской области планируется завершить реализацию еще 16 проектов. Реализация инвестиционных проектов позволяет ежегодно создавать более 10 000 рабочих мест.

Всего с 2019 года в экономику Самарской области привлечено 1,1 трлн. рублей. За 6 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили 152,8 млрд. рублей - это почти на 20% больше показателя соответствующего периода прошлого года, который тоже был рекордным.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал о работе, которую проводит Правительство Самарской области для создания одного из лучших в стране инвестклиматов. "Мы в ежедневном режиме занимаемся созданием лучших условий для ведения бизнеса и реализации инвестпроектов, - рассказал министр. - Каждый инвестпроект мы сопровождаем на всех этапах реализации, от идеи до запуска. Вместе с инвестором мы выбираем площадку, предлагаем наиболее актуальные для конкретного проекта инструменты поддержки, налоговые режимы, помогаем привлекать финансирование федеральных институтов развития".

В Самарской области успешно развивается особая экономическая зона "Тольятти", флагманская инвестиционная площадка и главный проект развития региона. Сегодня резидентами площадки являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства.

В 2022 году флагманская инвестиционная площадка Самарской области пополнилась тремя новыми резидентами. Они намерены реализовать в ОЭЗ проекты по созданию производства сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра, а также завода по термической обработке металлопродукции.

Резиденты ОЭЗ в 2022 году вложили в реализацию своих проектов 1,3 млрд рублей. ОЭЗ входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Аналитический центр "Эксперт" также присвоил высшую оценку инвестиционному потенциалу ОЭЗ "Тольятти".

Еще одним механизмом работы с инвесторами являются площадки индустриальных парков. Сегодня сеть государственных промышленных парков насчитывает четыре площадки: в Чапаевске, Новосемейкино и две - в с. Преображенка, Волжского района.

Инвестор здесь фактически не занимается решением вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, оформлением земельных участков, подготовкой участка для работы. Все это осуществляется централизованно, Правительством региона и управляющей компанией АО "ПромПарки".

"Индустриальный парк, как площадка, которую предоставляет инвесторам министерство экономического развития региона, - это идеальный вариант для застройщика. В первую очередь, это легально оформленная земля без "подводных камней", это подведенные к участку энергетические ресурсы. Во многих других регионах затраты на строительство, как и риски, могут быть колоссальными: ты можешь взять площадку, но никогда не провести на нее газ. Подход руководства Самарской области в этом вопросе очень серьезен, он дает инвесторам возможности для быстрой реализации проектов. И малые предприятия, и крупный бизнес в Самарской области получат необходимую поддержку, которая станет основой для их дальнейшего развития", - отметил учредитель ООО "СамараТрансАвто-2000", резидента индустриального парка "Преображенка" Игорь Перлин.

Особые условия и возможности предусмотрены для инвесторов с проектами в Тольятти и Чапаевске. Два этих города обладают статусом территорий опережающего развития. Резиденты территорий опережающего развития на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, региональная ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые 5 лет и до 10% в последующие 5 лет.

"Я очень рад, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров и команда области активно работают как с собственным инвестором, так и с зарубежным. За инвестиции надо бороться, биться, потому что конкуренция среди регионов в этой сфере очень высокая, так как все хотят денег. А ведь инвестиции - это еще и рабочие места, престиж региона. И я считаю, что в этом направлении сегодня у Самарской области очень правильная выстроена позиция", - подчеркнул член Общественной палаты Самарской области Константин Титов.