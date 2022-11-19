Сотрудники ППС задержали тольяттинца, ударившего друга ножом

В Тольятти сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В начале ноября текущего года из частного дома на ул. Уральская в Центральном районе Тольятти, в больницу с колото-резанной раной брюшной полости госпитализирован 59-летний мужчина.
Полицейские опросили пострадавшего и восстановили картину произошедшего: вечером, в своем доме мужчина распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес ему удар ножом в живот, после чего убежал на улицу. Сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с данными и описанием злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.
В этот же день, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на неопрятно одетого мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее не судимый местный житель не стал отрицать своей причастности к произошедшему и пояснил, что ударил потерпевшего ножом, не найдя других аргументов в споре. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.