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Преступления Происшествия

В Тольятти пенсионеры отдали мошеннице более 300 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемую в причастности к телефонным мошенничествам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

12 ноября за помощью в полицию обратились две местные жительницы 1943 и 1936 годов рождения, которые стали жертвами мошенничества под предлогом "Ваш родственник попал в ДТП". Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили еще одну жительницу города пожилого возраста, пострадавшую от действий мошенников. В общей сложности пенсионеры передали "курьеру" свыше 300 тыс. рублей.

Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали  спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.

По подозрению в совершении преступлений сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 19-летнюю девушку. Она, выполняя функции курьера, получала деньги от потерпевших и переводила их на различные банковские счета.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.

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