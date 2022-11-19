В Тольятти пенсионеры отдали мошеннице более 300 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемую в причастности к телефонным мошенничествам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
12 ноября за помощью в полицию обратились две местные жительницы 1943 и 1936 годов рождения, которые стали жертвами мошенничества под предлогом "Ваш родственник попал в ДТП". Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили еще одну жительницу города пожилого возраста, пострадавшую от действий мошенников. В общей сложности пенсионеры передали "курьеру" свыше 300 тыс. рублей.
Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали спрятать деньги в пакет с вещами и передать деньги курьеру.
По подозрению в совершении преступлений сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 19-летнюю девушку. Она, выполняя функции курьера, получала деньги от потерпевших и переводила их на различные банковские счета.
В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.