В Самаре побит абсолютный суточный максимум количества осадков

В пятницу, 18 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Рекорды погода установила в Самаре, Авангарде, Безенчуке, Большой Глушице, Сызрани, Аглосе и Новодевичьем. Больше всего осадков выпало в Самаре — 31,8 мм, Сызрани (29,5 мм) и Новодевичьем (29 мм).

А самый старый максимум обновлен в Авангарде и Большой Глушице. В Авангарде выпало 17,3 мм осадков, что на 2,9 мм больше, чем в 1936 году. В Большой Глушице также побит рекорд 1936 года. Там зафиксировано 21,9 мм осадков против 13,9 мм 86 лет назад.