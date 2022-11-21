В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области 21 ноября объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем местами в регионе ожидаются туман при видимости 500 метров и менее, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
В Самарской области 21 ноября объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем местами в регионе ожидаются туман при видимости 500 метров и менее, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.