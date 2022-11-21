В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области 21 ноября объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и днем местами в регионе ожидаются туман при видимости 500 метров и менее, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".