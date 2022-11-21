Новикомбанк обновил программу расчетно-кассового обслуживания для бизнеса

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, обновил линейку тарифов для клиентов юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Также банк разработал и запустил новую пакетную программу расчетно-кассового обслуживания (РКО) "Премиум+" с преимуществами для пользователей с большим количеством контрагентов.

Пакетная программа "Премиум +" отличается конкурентной стоимостью обслуживания и позволяет клиентам с большим количеством контрагентов пользоваться услугами банка в части РКО на выгодных условиях. Условия программы дают возможность проводить до 150 бесплатных электронных платежей в месяц.

Таким образом, клиенты опорного банка Ростеха могут выбрать один из четырех пакетов обслуживания: "Доступный", "Выгодный", "Премиум" и "Премиум+". Они включают основные необходимые бизнесу услуги, в том числе открытие и сопровождение расчетного счета без комиссии. Каждый из пакетов предусматривает определенное количество бесплатных межбанковских платежей, самый емкий из них — тариф "Премиум+".

"Новикомбанк предлагает обширный выбор программ расчетно-кассового обслуживания, которые подходят под разные задачи бизнеса, в том числе — субъектов малого и среднего предпринимательства. Тарифная политика Банка в части РКО дает возможность клиентам выбрать оптимальный для них пакет обслуживания в зависимости от своих оборотов и финансовой активности", — отметил директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Кроме того, для новых клиентов банка при оформлении одного из четырех пакетных предложений РКО предусмотрен льготный период — открытие и обслуживание расчетного счета на срок до 6 месяцев без взимания абонентской платы.