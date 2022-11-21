Жители Самарской области могут приобретать лекарственные препараты через бесплатное приложение "Мой рецепт"

Жители Самарской области могут приобретать лекарственные средства в аптеках своего города по электронному рецепту. Функционал бесплатного мобильного приложения "Мой рецепт" от оператора региона "Первый электронный рецепт" уже доступен для всех граждан. Проект внедрен в регион при поддержке Сбера.

Электронный рецепт - это юридически значимый, современный аналог классического бумажного назначения. Сервис появился на основании паспорта национального проекта "Здравоохранение-2025", согласно которому к концу 2023 года во всех субъектах РФ будет принята система электронного рецепта.

За полгода с начала работы сервиса Самарские врачи выписали пациентам более 100000 электронных рецептов.

Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, получающий электронное назначение, скачивает мобильное приложение "Мой рецепт", видит в нем свой рецепт (с описанием способа приема лекарства), а также карту аптечных пунктов города, где может в каталоге выбрать нужное ему лекарство. Приобрести лекарства можно, показав по QR-код заказа из приложения "Мой рецепт" работнику аптеки. Чтобы видеть рецепты своих родственников, перейдите в раздел "Профиль", выберите пункт "Добавить родственника", введите необходимые данные, и рецепты родных также появятся в приложении.

"Сервис электронного рецепта позволяет увеличивать доступность лекарственных препаратов, повышает качество оказания медицинских услуг, а руководству региона дает возможность получать прозрачную статистику оборота лекарственных средств. Команда "Первый электронный рецепт" подключила 36 субъектов страны, где Самарская область - в топе регионов, которые демонстрируют самые высокие показатели по выписке электронных рецептов. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов. Теперь для жителей городов и сел Самарской области электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой - в мобильном приложении "Мой рецепт", которое можно скачать бесплатно в Goggle Play и App store", - рассказал управляющий директор ООО "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов.