За неявку в военкомат по повестке привлекли к ответственности 28 жителей Самарской области

28 жителей Самарской области привлечены к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Явка по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в указанное время и место является прямой обязанностью гражданина, отмечают в облправительстве.

Неявка по повестке без уважительной причины влечет наложение административного штрафа, если гражданин не исполнил обязанности по воинскому учету в первый раз (ст. 21.5 КоАП).

К уважительным причинам неявки в военкомат по повестке относятся: заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие); иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. Подтверждающими документами, в зависимости от ситуации, могут являться листок нетрудоспособности, медицинская справка о нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие заболевание или смерть близкого родственника.

При этом получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, подлога документов или иного обмана расценивается как уклонение от призыва на военную службу.