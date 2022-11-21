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Экономика и бизнес

Минфин оценил важность инфраструктурных облигаций для финансовой модели проектов

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев выступил на конференции "Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Финансируем будущее страны". Он назвал инфраструктурные облигации качественным инструментом привлечения заемных денег, чтобы сделать финансовые модели проектов более устойчивыми.

Фото: предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Моисеев считает неправильным, когда власти берут и за собственный капитал (equity) строят объекты, даже если они со временем окупятся и будут эксплуатироваться коммерческим образом. Тут нужно использовать конкретный рычаг.

Эксперты осознают всю ущербность модели финансирования исключительно за счет equity. Нужно вводить элемент долгового финансирования. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ здесь являются хорошим инструментом, пояснил представитель Минфина РФ.

Моисеев сожалеет, что при реализации множества масштабных коммерческих транспортных проектов в России, планируемых или уже воплощающихся в жизнь, не используется механизм инфраструктурных облигаций.

По словам политика, компания ДОМ.РФ обладает высочайшим качеством финансовой и проектной культуры. Она способна выбирать лучшие проекты и структурировать их так, чтобы обеспечить максимально низкую доходность для конечного потребителя. Все проекты, которые ведет Институт развития, будут работать, считает Моисеев. Замглавы Минфина также дал высокую оценку уровню экспертности ДОМ.РФ.

Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ являются инструментом льготного финансирования крупных проектов в рамках "инфраструктурного меню". Механизм запустили по предложению президента Владимира Путина в прошлом году. Вырученные от размещения деньги тратятся на льготное финансирование объектов в рамках жилищного строительства и развития городов.

Благодаря данному инструменту прокладывают дороги, строятся школы, детские сады и медицинские учреждения. Кроме того, появляется IТ-инфраструктура и инфраструктура для индивидуального жилищного строительства, благоустраиваются городские и сельские пространства, закупается подвижной состав в рамках транспортных проектов и возводятся наемные дома.

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