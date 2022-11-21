Клиенты Альфа-Банка могут посмотреть чеки из магазинов прямо в мобильном приложении

Альфа-Банк добавил чеки за покупки в мобильное приложение — теперь посмотреть чек из магазина можно прямо в смартфоне.
Банк заботится об экологии и минимизирует количество бумаги, например, отказался от бумаги в офисах и большинство процессов перевел в онлайн. Благодаря инициативе "Безбумажный банк" банк экономит более 200 тонн бумаги в год, а к безбумажному документообороту подключено 100% корпоративных клиентов.
Чеки печатают на термобумаге, которую нельзя переработать, а токсичные чернила вредят природе, поэтому банк рекомендует отказаться от бумажных чеков.
Чтобы посмотреть свой чек в приложении, нужно открыть "Профиль" — "Настройки" — "Списки покупок" — "Чеки за покупки" в приложении банка на Android и нажать "Включить". В приложении можно уже увидеть чеки из Ашана, Ленты, ВкусВилла, других магазинов, кафе и заправок — новые добавляются каждый день. В декабре чеки появятся и в Альфа-Онлайн.
Последние комментарии
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