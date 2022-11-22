Прокуратура добилась смены формулировки для отставки экс-главы Отрадного

Отрадненский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным решения гордумы о досрочном прекращении полномочий главы города Александра Бугакова.

Как сообщает прокуратура Самарской области, суд в итоге принял решение о прекращении полномочий Бугакова в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда по его уголовному делу.

Напомним, в 2021 г. в отношении мэра было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, глава города утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу одной из организаций. При этом УФАС по Самарской области неоднократно выдавало главе города предупреждения о необходимости прекращения таких действий.

В июне 2022 г. суд признал Бугакова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. руб., лишив также права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба в 2,9 млн рублей.

21 сентября приговор устоял в апелляции и вступил в силу. Однако несмотря на это решением думы Отрадного от 22 сентября полномочия Бугакова были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию.