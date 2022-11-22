За три года популярность сервиса "SberPay оплаты по QR" от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз

По итогам 11 месяцев 2022 года в Поволжье было совершено более 753 тыс. транзакций с помощью сервиса "SberPay оплата по QR", что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, и в 5,3 раза больше по сравнению аналогичным периодом 2020 года.

Также увеличился и объем транзакций. На 1 ноября 2022 года он достиг 2,4 млрд рублей, что в 5,5 раз больше в сравнении с объемом на 1 ноября 2020 года и на 60% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Наиболее часто в 2022 году жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оплачивают по QR покупки в категориях "Мебель и бытовые принадлежности" (33%), а также в категориях "Туристические агентства" и "Строительные материалы" (по 5%). При этом годом ранее топ-3 категорий, в которых оплачивали с помощью QR был аналогичным, только места в нем распределялись следующим образом: "Туристические агентства" (14%), "Мебель и бытовые принадлежности" (8%), "Строительные материалы" (7%).

"Сбер активно развивает свои технологии для того, чтобы наши клиенты могли выбирать наиболее удобный способ оплаты. Большую популярность оплата по QR набирает во многом благодаря широкой сетке партнеров — сегодня расплатиться с помощью сервиса "SberPay оплата по QR" в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек. Также недавно Сбер вернул возможность расплачиваться с помощью смартфонов на Android в одно касание. Мы продолжаем работать, чтобы наши сервисы становились еще удобнее для клиентов", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, что Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android. Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту "Мир" в приложении СберБанк Онлайн. Дополнительных приложений устанавливать не требуется.