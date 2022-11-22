Дети с ОВЗ отметили Всемирный день ребенка футбольным матчем

В добровольческом проекте "Крылья Мечты" более 150 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые занимаются спортом, — футболом, плаванием, общей физической подготовкой. Благодаря занятиям они находят друзей, обретают уверенность в себе, добиваются побед на всероссийских спортивных состязаниях.

21 ноября на футбольном манеже "РФЛ Арена" дети с ОВЗ отметили Всемирный день ребенка. Поздравить их пришли председатель думы Самары Алексей Дегтев, заслуженный ветеран ПФК "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов, директор Государственного училища олимпийского резерва Сергей Половинкин. Ребята получили подарки, провели флешмоб "Крылья Мечты" и сыграли в футбол.

"Дети-инвалиды — самая уязвимая категория человечества и везде требует поддержки — медицинского сопровождения, помощи в социализации, в приобретении образования, — отметил Алексей Дегтев. — Сегодня мы встречаемся с нашими друзьями, уважаемыми самарцами под эгидой клуба "Крылья Мечты", чествуем ребят, тех, кто от рождения имеет проблемы со здоровьем".

Дегтев добавил, что в Самаре более 3 тыс. детей с различной инвалидностью.

"Дети из клуба "Крылья Мечты" показывают, как это все можно преодолеть, насколько они сильны волей быть успешными, волей заниматься спортом, преодолевать трудности", — подчеркнул спикер.

Одним из подарков, которые получили воспитанники клуба, стал набор открыток "С детства за "Крылья"!". Его выпустили по случаю 80-летия клуба "Крылья Советов". По инициативе городской думы и молодежного парламента к юбилею провели творческий конкурс. Самарские школьники присылали на него рисунки, плакаты, стихи, речовки. Лучшие работы напечатали в виде комплекта из 42 открыток. На каждой из них изображены детские работы, а на обратной стороне — фрагмент из истории ФК "Крылья Советов". В конкурсе приняли участие и 20 детей общества "Крылья Мечты".

"Это уникальный сборник. Сегодня все дети получат его в качестве подарка. Он поможет ребятам больше узнать об истории "Крыльев Советов", о том, как клуб выступал в разные годы", — уверен председатель гордумы.

Подробный материал о клубе и праздновании читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" от 23 ноября.