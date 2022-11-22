Исполнение бюджетных обязательств и помощь семьям военнослужащих обсудили на совещании в правительстве региона

В понедельник, 21 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, вопросы исполнения бюджета, меры поддержки мобилизованных граждан и их семей и другие темы.

В конце года вопрос исполнения расходов областного бюджета выходит на первый план. В Самарской области завершается приемка объектов строительства, закрываются контракты с подрядчиками, подводят итоги масштабных проектов - строительства новых корпусов больниц, реконструкции школ, обновления дорожного полотна. Новый облик обретают дома культуры, а библиотеки вновь становятся центром притяжения для жителей городов и районов. Все это - благодаря национальным проектам, которые были инициированы президентом Владимиром Путиным. На решение этих и других задач региону выделяются средства из федерального бюджета - и от того насколько качественно они осваиваются, зависит какое финансирование регион получит в будущем. Значительные средства на строительство социальных объектов выделяются из областного бюджета по линии региональных программ. Здесь также важна финансовая дисциплина, оперативные расчеты с подрядчиками при условии качественного и своевременного исполнения работ.

Об итогах исполнения бюджета Самарской области на текущий период доложил министр управления финансами Андрей Прямилов. На текущую дату общий объем расходов областного бюджета составляет 235,8 млн руб., или 73,3% от годового плана. Этот показатель в текущем году значительно выше, чем в прошлом.

Подробно об исполнении бюджета по направлениям работы отдельных министерств рассказали министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, глава минтранса Иван Пивкин, врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Стрельников, министр образования и науки Виктор Акопьян, глава министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Алексей Веселов. С каждым из министерств детально обсудили ситуацию с исполнением бюджета.

"В течение всего года мы проводили большую работу по обеспечению рационального использования бюджетных средств для достижения приоритетных целей. Итоги этой работы должны быть подведены в ближайшее время - как с позиции выверки достижения целевых показателей, так и с целью полного освоения выделенных на эти цели бюджетных средств", - указал на необходимость уделять приоритетное внимание этому вопросу Виктор Кудряшов.

В зоне ответственности министерства энергетики и ЖКХ - исполнение показателей трех национальных проектов, участие в целом ряде федеральных и национальных программ. По информации министерства, по национальному проекту "Жилье и городская среда" уровень исполнения достиг 93,2%, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнено 99,1% расчетов, федеральный проект "Чистая вода" исполнен на 87,0%, а нацпроект "Экология" ("Оздоровление Волги") - на 81,6%.

"Сегодня мы особое внимание уделили вопросам, связанным с завершением финансового года. Я поставил перед коллегами задачу обеспечить 100%-ное освоение тех ресурсов, которые мы получаем. Нужно сказать, что мы идем достаточно уверенно, находимся в "зеленой зоне", нашу работу в части решения федеральных задач оценивает штаб по региональному развитию под руководством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Нас неоднократно отмечали как регион, который по абсолютному большинству программ идет в "зеленой зоне". Без проблем не обходится, мы их оперативно решаем, для этого и нужны такие совещания. Сегодня все министры доложили, что завершается приемка работ, закрываются контракты, подводятся итоги. И до конца текущего года мы по абсолютному большинству задач выполним свои планы на 100%", - подчеркнул Виктор Кудряшов, подводя итоги совещания.

Еженедельно на повестке оперативного совещания - вопрос помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об адресной работе с семьями защитников доложили главы Чапаевска, Октябрьска, Челно-Вершинского района.

У всех ситуации разные, где-то семьям мобилизованных требуется медицинская или социальная помощь, решение хозяйственно-бытовых вопросов, а для кого-то наиболее актуальным является вопрос трудоустройства. Единым является адресный, индивидуальный подход глав муниципалитетов к организации такой поддержки и личное общение с близкими военнослужащих. Именно такую задачу поставил руководителям территорий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его поручению в Самарской области реализуется проект по созданию социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Уже проходит тестирование цифровая платформа соцпаспорта. Задача - фиксировать реализованные меры поддержки и оперативно реагировать на новые обращения, оказывать родным и близким военных максимально качественную адресную помощь.

"Важно, что главы относятся к этой задаче неформально, привлекают к ее решению руководство предприятий, партийный актив, общественников, волонтеров, просто неравнодушных граждан. Радует, что люди активно откликаются на этот призыв, искренне, от души, по зову сердца помогают семьям мобилизованных и поддерживают наших воинов", - отметил в завершение председатель областного правительства.